Федор Емельяненко перенес операцию на плече

Операцию на плече перенес экс-боец ММА Федор Емельяненко. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на тренера спортсмена Александра Мичкова.

Федор Емельяненко отказался от поста почетного президента Союза ММА России

По его словам, сейчас бывший боец проходит процесс восстановления.

«Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — отметил наставник Емельяненко.

Ранее Емельяненко отказался стать почетным президентом Союза ММА России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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