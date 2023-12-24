Акции «Манчестер Юнайтед» продали миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Руководство «Манчестер Юнайтед» продало 25% акций английского клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу, говорится в сообщении на сайте команды.
Бизнесмен приобрел акции класса А и В у семьи Глейзеров. Сумма сделки не раскрывается.
Миллиардер отметил, что является фанатом «Манчестер Юнайтед». По его словам, приобретение акций даст возможность его компании принять участие в развитии клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Рэтклифф был готов заплатить за 25% акций более пяти миллиардов фунтов стерлингов ($6,15 миллиарда долларов).
«Манчестер Юнайтел» установил антирекорд английских клубов в Лиге чемпионов. Команда пропустила 15 мячей на групповом этапе, передает «Радиоточка НСН».
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