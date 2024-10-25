Начались съемки комедии «Старый орел» с Павлом Деревянко и Надеждой Михалковой

Эта картина станет режиссерским дебютом для Мурада Ногмова, который до этого специализировался на съемках рекламных роликов и видеоклипов.

В центре сюжета – одинокий старик, который один живет в горном осетинском селе. К нему приезжает чиновник, (Павел Деревянко), чтобы сообщить о решении ликвидировать населенный пункт. Но упрямый дед никуда уезжать не собирается.

Ранее стартовали съемки романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

