Аксенов: Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024
Спортсмены от Крыма не поедут на Олимпийские игры в Париже. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как отметил руководитель региона, он полностью поддерживает такое решение атлетов.
«Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами», — цитирует Аксенова РИА Новости.
Как указал глава Крыма, Запад хочет не просто запретить, но и унизить людей и всю Россию. Однако олимпийский спорт – это «про престиж государства, про гордость за свое Отечество», поэтому Аксенов считает, что ехать на Игры в Париж не следует.
Ранее Федерация гребного спорта РФ сообщила, что российские гребцы не будут принимать участия в Олимпиаде 2024 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru