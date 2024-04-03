Аксенов: Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024

Как отметил руководитель региона, он полностью поддерживает такое решение атлетов.

«Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Как указал глава Крыма, Запад хочет не просто запретить, но и унизить людей и всю Россию. Однако олимпийский спорт – это «про престиж государства, про гордость за свое Отечество», поэтому Аксенов считает, что ехать на Игры в Париж не следует.

Ранее Федерация гребного спорта РФ сообщила, что российские гребцы не будут принимать участия в Олимпиаде 2024 года, напоминает RT.

