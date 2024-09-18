«Акрон» выиграл у «Факела» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России по футболу

Соперником тольяттинцев стал воронежский «Факел», который уступил хозяевам со счётом 2:0. Голы забили Владимир Хубулов и Сергей Грибов.

Благодаря победе над «Факелом» «Акрон» набрал восемь очков и занял второе место в группе D, обеспечив себе досрочный выход в плей-офф Кубка.

Первое место в данном квартете у питерского «Зенита», который станет следующим соперником тольяттинского клуба.

Ранее футболисты московского «Локомотива» обыграли тольяттинский «Акрон» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2, сообщает RT.

