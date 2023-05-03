«Акрон» уступил «Краснодару» в серии пенальти
3 мая 202322:02
Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» в серии пенальти в матче первого этапа финала Пути регионов Кубка России.
Встреча прошла в Краснодаре. Основное время завершилось вничью - 0:0.
В серии пенальти игроки «Краснодара» победили со счетом 4:2.
Во втором этапе финала победители встретятся с екатеринбургским «Уралом».
«Акрон» 19 апреля выбил из Кубка России московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru