«Акрон» уступил «Краснодару» в серии пенальти

Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» в серии пенальти в матче первого этапа финала Пути регионов Кубка России.

«Сами виноваты!»: Булыкин объяснил победу «Акрона» над «Спартаком»

Встреча прошла в Краснодаре. Основное время завершилось вничью - 0:0.

В серии пенальти игроки «Краснодара» победили со счетом 4:2.

Во втором этапе финала победители встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«Акрон» 19 апреля выбил из Кубка России московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболКраснодар

Горячие новости

Все новости

партнеры