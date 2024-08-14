Аккредитацию для участия в Паралимпиаде получили 85 российских атлетов
14 августа 202412:54
Аккредитации для участия в Паралимпиаде уже получили 85 российских спортсменов, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
По его словам, аккредитационные карточки россиян уже находятся в московском офисе ПКР.
Рожков также добавил, что на данный момент продолжается проверка еще по семи российским спортсменам. Окончательное решение по ним могут принять до конца текущей недели.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru