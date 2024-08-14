Аккредитацию для участия в Паралимпиаде получили 85 российских атлетов

По его словам, аккредитационные карточки россиян уже находятся в московском офисе ПКР.

Рожков также добавил, что на данный момент продолжается проверка еще по семи российским спортсменам. Окончательное решение по ним могут принять до конца текущей недели.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

