Сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы, обыграв Англию
Италия – новый чемпион Европы. В основное время команды Италии и Англии сыграли со счетом 1-1. Победителя не выявили и два экстратайма, в которых голов не было. А вот в серии пенальти лучше себя проявила Италия.
Примечательно, что Италия пропустила от Англии уже на второй минуте матча. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Чемпионата Европы. Тем не менее, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. И эта награда досталась ему по праву, ведь он отбил два удара пенальти в решающем мачте и привел команду к победе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
- Траулер «Амур» вышел из японского порта
- Макгрегор перенес операцию после боя с Порье
- Врачи рассказали о признаках инфаркта
- Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме
- Специалист назвал две версии происхождения COVID-19
- Глава Nord Stream 2 AG: санкции США нарушили интересы Украины
- Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»
- В Германии призвали к выходу из ЕС и сотрудничеству с Москвой
- Эксперт рассказал, как за год разбогатеть без усилий
- Совет ЕС может продлить антироссийские санкции без обсуждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru