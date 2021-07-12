Сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы, обыграв Англию

Италия – новый чемпион Европы. В основное время команды Италии и Англии сыграли со счетом 1-1. Победителя не выявили и два экстратайма, в которых голов не было. А вот в серии пенальти лучше себя проявила Италия.

Примечательно, что Италия пропустила от Англии уже на второй минуте матча. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Чемпионата Европы. Тем не менее, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. И эта награда досталась ему по праву, ведь он отбил два удара пенальти в решающем мачте и привел команду к победе.