Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, собирается ли завершать карьеру. Его заявление опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Акинфеев напомнил, что контракт с армейцами действует до лета следующего года. Вратарь сообщил, что не собирается завершать карьеру и продолжит радовать своей игрой «хотя бы семью».
Голкипер армейцев признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА 11 июня обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу. Судьбу матча решила серия пенальти, напоминает «Радиоточка НСН».
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