Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Акинфеев напомнил, что контракт с армейцами действует до лета следующего года. Вратарь сообщил, что не собирается завершать карьеру и продолжит радовать своей игрой «хотя бы семью».

Голкипер армейцев признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА 11 июня обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу. Судьбу матча решила серия пенальти, напоминает «Радиоточка НСН».

