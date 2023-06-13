Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, собирается ли завершать карьеру. Его заявление опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Акинфеев напомнил, что контракт с армейцами действует до лета следующего года. Вратарь сообщил, что не собирается завершать карьеру и продолжит радовать своей игрой «хотя бы семью».

Голкипер армейцев признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА 11 июня обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу. Судьбу матча решила серия пенальти, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦСКАИгорь АкинфеевФутбол

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