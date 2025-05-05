Акинфеев хочет запатентовать товарный знак отбитого пенальти на ЧМ-2018

В том матче основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российская сборная оказалась удачливее в серии одиннадцатиметровых - 4:3. Игра Акинфеева запомнилась тем, как он отразил пенальти ногой. Это позволило национальной команде РФ впервые выйти в четвертьфинал мундиаля.

Игорю Акинфееву 39 лет, он воспитанник армейского клуба и защищает его ворота всю спортивную карьеру. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», голкипер завершил выступление за сборную как раз после домашнего чемпионата мира 2018 года.

