Акинфеев хочет запатентовать товарный знак отбитого пенальти на ЧМ-2018
Вратарь московского ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в виде изображения отбитого ногой пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Испании. Информация об этом появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
В том матче основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российская сборная оказалась удачливее в серии одиннадцатиметровых - 4:3. Игра Акинфеева запомнилась тем, как он отразил пенальти ногой. Это позволило национальной команде РФ впервые выйти в четвертьфинал мундиаля.
Игорю Акинфееву 39 лет, он воспитанник армейского клуба и защищает его ворота всю спортивную карьеру. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», голкипер завершил выступление за сборную как раз после домашнего чемпионата мира 2018 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru