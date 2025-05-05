Акинфеев хочет запатентовать товарный знак отбитого пенальти на ЧМ-2018

Вратарь московского ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в виде изображения отбитого ногой пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Испании. Информация об этом появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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В том матче основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российская сборная оказалась удачливее в серии одиннадцатиметровых - 4:3. Игра Акинфеева запомнилась тем, как он отразил пенальти ногой. Это позволило национальной команде РФ впервые выйти в четвертьфинал мундиаля.

Игорю Акинфееву 39 лет, он воспитанник армейского клуба и защищает его ворота всю спортивную карьеру. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», голкипер завершил выступление за сборную как раз после домашнего чемпионата мира 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости
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