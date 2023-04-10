Стало известно имя нового главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне будет тренировать Андрей Разин. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два года.

«Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым

Предыдущий главный тренер команды Андрей Воробьев был уволен после поражения в четвертьфинале плей-офф КХЛ, проиграв всухую серию омскому «Авангарду».

Ранее хоккеиста «Металлурга» обвинили в даче взятки за уклонение от службы в армии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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