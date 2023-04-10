Стало известно имя нового главного тренера магнитогорского «Металлурга»
10 апреля 202311:49
Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне будет тренировать Андрей Разин. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два года.
Предыдущий главный тренер команды Андрей Воробьев был уволен после поражения в четвертьфинале плей-офф КХЛ, проиграв всухую серию омскому «Авангарду».
Ранее хоккеиста «Металлурга» обвинили в даче взятки за уклонение от службы в армии, сообщает «Радиоточка НСН».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru