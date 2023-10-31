«Ак Барс» победил СКА в матче КХЛ
Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) обыграл со счетом 3:2 команду СКА (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Встреча состоялась в северной столице. У «Ак Барс» голами отметились Никита Дыняк, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий. У петербургских армейцев отличились Арсений Грицюк и Василий Глотов.
Впоследствии «Ак Барс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится 2 ноября в 17:00 по московскому времени. В свою очередь СКА в тот же день сразится с клубом «Авангард» (Омск). Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
Ранее СКА обыграл московскую команду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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