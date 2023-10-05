«Ак Барс» обыграл «Авангард» в дополнительное время матча КХЛ

В основное время матч закончился со счетом 4:4. У хозяев голами отметились Даниил Журавлев, Александр Радулов, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. У гостей отличились Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак. Победу «Ак Барсу» принес Радулов.

Казанская команда встретится на своей арене с «Трактором» 7 октября в 14:00 по московскому времени, встреча с «Адмиралом» состоится 8 октября в 10:00 (мск) во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Зинэтула Билялетдинов останется на посту главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

