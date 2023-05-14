«Ахмат» разгромил «Динамо» в гостевом матче РПЛ
14 мая 202319:26
Грозненский «Ахмат» обыграл с крупным счетом московское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ахмата». В составе гостей отличились полузащитник Нене Гмамбле, нападающие Мохамед Конате и Владимир Ильин.
Команда из Грозного закрепилась на пятом месте турнирной таблицы. «Динамо» расположился на седьмой строчке.
Столичный «Локомотив» 14 мая сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Команды отправили в ворота по одному мячу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru