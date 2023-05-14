«Ахмат» разгромил «Динамо» в гостевом матче РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ахмата». В составе гостей отличились полузащитник Нене Гмамбле, нападающие Мохамед Конате и Владимир Ильин.

Команда из Грозного закрепилась на пятом месте турнирной таблицы. «Динамо» расположился на седьмой строчке.

Столичный «Локомотив» 14 мая сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Команды отправили в ворота по одному мячу, передает «Радиоточка НСН».

