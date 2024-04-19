Агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдет из «Локомотива»

По его словам, железнодорожники заключали контракт с футболистом с целью, «чтобы он был первым нападающим».

«Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего», — пояснил агент.

Также Гурцкая добавил, что ему неизвестно, намерен ли Дзюба играть в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

Ранее Дзюба заявил, что защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян является самым «отмороженным» среди футболистов, выступающих в премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

