Агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдет из «Локомотива»
Игрок московского ФК «Локомотив» Артём Дзюба покинет команду в конце сезона. Об этом в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.
По его словам, железнодорожники заключали контракт с футболистом с целью, «чтобы он был первым нападающим».
«Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего», — пояснил агент.
Также Гурцкая добавил, что ему неизвестно, намерен ли Дзюба играть в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.
Ранее Дзюба заявил, что защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян является самым «отмороженным» среди футболистов, выступающих в премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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