AFP: Роналду получит 200 млн евро за продвижение совместной заявки на проведение ЧМ-2030

Собеседник агентства утверждает, что за это португалец получит 200 млн евро.

«Роналду заплатят более 200 млн евро по условиям сделки. Он будет послом заявки на проведение ЧМ‑2030 года и получит ещё 200 млн», — заявил источник.

Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».