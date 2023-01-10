AFP: Роналду получит 200 млн евро за продвижение совместной заявки на проведение ЧМ-2030

Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

Собеседник агентства утверждает, что за это португалец получит 200 млн евро.

«Роналду заплатят более 200 млн евро по условиям сделки. Он будет послом заявки на проведение ЧМ‑2030 года и получит ещё 200 млн», — заявил источник.

Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Саудовская АравияЧемпионат Мира По ФутболуКриштиану Роналду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры