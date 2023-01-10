AFP: Роналду получит 200 млн евро за продвижение совместной заявки на проведение ЧМ-2030
Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает AFP со ссылкой на источник.
Собеседник агентства утверждает, что за это португалец получит 200 млн евро.
«Роналду заплатят более 200 млн евро по условиям сделки. Он будет послом заявки на проведение ЧМ‑2030 года и получит ещё 200 млн», — заявил источник.
Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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