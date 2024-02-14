Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама

Адвокаты голландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса намерены подать апелляцию на приговор суда Амстердама, сообщила пресс-служба красно-белых.

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«Это не окончательное решение», - подчеркнули в клубе.

В настоящее время Промес находится вместе с командой на сборах в Объединенных арабских эмиратах.

Ранее игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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