Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама
14 февраля 202415:10
Адвокаты голландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса намерены подать апелляцию на приговор суда Амстердама, сообщила пресс-служба красно-белых.
«Это не окончательное решение», - подчеркнули в клубе.
В настоящее время Промес находится вместе с командой на сборах в Объединенных арабских эмиратах.
Ранее игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru