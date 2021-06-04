СМИ: российскую теннисистку Сизикову задержали по подозрению в подставном матче

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже и поместили под стражу в офисе юридической полиции, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, 26-летнюю спортсменку подозревают в «умышленном проигрыше» матча Roland Garros в 2020 году.

В частности, правоохранителей заинтересовала игра парного турнира, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынкам Кристине-Андреа Мите и Патриче Мария Циг. Следователи обратили внимание на подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах, и последовавшие за этим две двойные ошибки Сизиковой в пятом гейме второго сета.

По оценке газеты, общая сумма ставок составляет сотни тысяч евро.

Ранее российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева былит признаны виновными в участии в догноворных матчах, за что получили пожизненную дисквалификацию, сообщает RT.

