Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу

По его словам, футболист не сделал «красно-белым» ничего плохого, а хорошего, наоборот, сделал много.

«Клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку... И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать», - написал он.

Ранее суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также правоохранители Нидерландов объявили футболиста в международный розыск.

