Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу

Бывший игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Евгений Ловчев в своём Telegram-канале заявил, что столичная команда должна поддержать осужденного в Нидерландах форварда Квинси Промеса.

Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае

По его словам, футболист не сделал «красно-белым» ничего плохого, а хорошего, наоборот, сделал много.

«Клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку... И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать», - написал он.

Ранее суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также правоохранители Нидерландов объявили футболиста в международный розыск.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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