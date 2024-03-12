Тарасова: Допинг Валиевой мог дать только тренер
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер ответственен за допинговый скандал Камилы Валиевой.
«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть…Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
Также Тарасова считает, что Валиева по окончании дисквалификации обязательно должна выступать. По мнению тренера, спортсменка «не виновата, она просто этого не знала».
В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин, передает RT. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал ее дедушка и произошло бытовое «загрязнение».
Ранее Татьяна Тарасова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с допинг-скандалом и дисквалификацией Камилы Валиевой.
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