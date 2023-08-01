Адвокат Калинов заявил, что избившие Шабалкина могут получить до 12 лет тюрьмы

По его словам, спортсмену нанесли тяжкий вред здоровью, следовательно, уголовное дело возбудят по пункту А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.

Накануне стало известно, что российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в Подмосковье. Врачи диагностировали у спортсмена закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в мае хулиганы избили другого российского баскетболиста Алексея Шведа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

