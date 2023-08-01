Адвокат Калинов заявил, что избившие Шабалкина могут получить до 12 лет тюрьмы
Избившие чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина могут получить до 12 лет тюрьмы, заявил «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
По его словам, спортсмену нанесли тяжкий вред здоровью, следовательно, уголовное дело возбудят по пункту А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.
Накануне стало известно, что российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в Подмосковье. Врачи диагностировали у спортсмена закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее в мае хулиганы избили другого российского баскетболиста Алексея Шведа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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