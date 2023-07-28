Неизвестный похитил и избил девочку под Самарой
В Самарской области сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о похищении и избиении девятилетней девочки, сообщает пресс-служба СК России.
Это произошло в садовом товариществе «Комсомольск-2» в селе Выселки. Злоумышленник обманом завел девочку к себе домой и запер. Все время он избивал ее.
В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь. Дело расследуется по статье о похищении человека и умышленно причинении ему тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Тольятти завел новое дело на бросившую детей дома мать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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