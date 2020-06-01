ACA анонсировала главные бои турнира
Турниром ACA 106 после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, возвращается лига смешанных единоборств ACA. До конца лета анонсировано четыре турнира. Первый из них состоится 11 июля среди спортсменов в среднем и полусреднем весе.
Средневес Артем Фролов из Краснодара возвращается после победы над Бруно Сантосом. Оппонентом россиянина на этот раз станет непобеждённый спортсмен из клуба «Горец» Ибрагим Магомедов.
Боец смешанных единоборств Георгий Кичигин из Казахстана дебютирует в ACA в соглавном бою с российским бойцом Магомедсайгидином Алибековым, сообщает пресс-служба ACA. Для Алибекова это также будет дебют в АСА.
Ранее ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля, передает RT.
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