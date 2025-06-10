Абрамович заявил, что более не намерен владеть футбольными клубами

Российский бизнесмен Роман Абрамович, некогда владевший английским футбольным клубом «Челси» заявил, что более не планирует покупать профессиональные футбольные команды. Об этом сообщает Daily Mail.

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Он отметил, что в настоящее время его «не интересует ни одна роль в футбольном клубе, тем более профессиональная».

«Возможно, я мог бы чем-то помочь в академиях и с молодёжью, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы существовала инициатива, которая могла бы изменить ситуацию», - заключил бизнесмен.

Ранее в британском кабмине заявили, что готовы судиться с Абрамовичем с целью обязать его выделить около 2,34 млрд фунтов, вырученные от продажи «Челси», на гуманитарную помощь Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:АнглияФутболРоман Абрамович

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