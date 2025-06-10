Абрамович заявил, что более не намерен владеть футбольными клубами

Он отметил, что в настоящее время его «не интересует ни одна роль в футбольном клубе, тем более профессиональная».

«Возможно, я мог бы чем-то помочь в академиях и с молодёжью, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы существовала инициатива, которая могла бы изменить ситуацию», - заключил бизнесмен.

Ранее в британском кабмине заявили, что готовы судиться с Абрамовичем с целью обязать его выделить около 2,34 млрд фунтов, вырученные от продажи «Челси», на гуманитарную помощь Украине, сообщает RT.

