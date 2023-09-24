44-летний Поветкин сообщил о желании возобновить спортивную карьеру

По словам Поветкина, он готов провести несколько боев. Спортсмен допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.

«Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью», - заявил спортсмен.

Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».

