44-летний Поветкин сообщил о желании возобновить спортивную карьеру

Российский боксер Александр Поветкин в беседе с «Матч ТВ» сообщил, что готов возобновить карьеру в 44 года.

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По словам Поветкина, он готов провести несколько боев. Спортсмен допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.

«Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью», - заявил спортсмен.

Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/povetkinalexandr
ТЕГИ:СпортБоксАлександр Поветкин

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