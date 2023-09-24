44-летний Поветкин сообщил о желании возобновить спортивную карьеру
24 сентября 202313:59
Российский боксер Александр Поветкин в беседе с «Матч ТВ» сообщил, что готов возобновить карьеру в 44 года.
По словам Поветкина, он готов провести несколько боев. Спортсмен допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.
«Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью», - заявил спортсмен.
Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru