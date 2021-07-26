13-летняя японка стала первой в истории победительницей Олимпийских игр в скейтбординге

Японка Момидзи Нисия взяла золото в соревнованиях по скейтбордингу на Олимпиаде в Токио и стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

Она завоевала титул в возрасте 13 лет 330 дней, заняв второе место среди самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Соревнования по скейтбордингу были впервые включены в программу летней Олимпиады в этом году.