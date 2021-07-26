13-летняя японка стала первой в истории победительницей Олимпийских игр в скейтбординге
Японка Момидзи Нисия взяла золото в соревнованиях по скейтбордингу на Олимпиаде в Токио и стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.
Она завоевала титул в возрасте 13 лет 330 дней, заняв второе место среди самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Соревнования по скейтбордингу были впервые включены в программу летней Олимпиады в этом году.
Второе место заняла бразильская спортсменка Раисса Леал, которой на данный момент 13 лет и 203 дня. Бронзу забрала 16-летняя японка Фуна Накаяма.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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