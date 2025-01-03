«1%»: Юран не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году
3 января 202516:57
Экс-главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран в интервью «Чемпионату» заявил, что не верит в возвращение российских футболистов на международную арену в 2025 году.
По его словам, ему хотелось бы возвращения России, однако есть вещи, «в которых мы бессильны».
«Думаю, в 2025 году на 99% нас не вернут... Оставлю 1% — всё бывает в жизни», - заключил специалист.
Ранее сборная России, отстранённая от турниров из-за событий на Украине, сохранила 34 место в рейтинге ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru