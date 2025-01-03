«1%»: Юран не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году

По его словам, ему хотелось бы возвращения России, однако есть вещи, «в которых мы бессильны».

«Думаю, в 2025 году на 99% нас не вернут... Оставлю 1% — всё бывает в жизни», - заключил специалист.

Ранее сборная России, отстранённая от турниров из-за событий на Украине, сохранила 34 место в рейтинге ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».