ЖК «Символ» признали экологичным

Независимая экологическая экспертиза территории жилого квартала «Символ» в Москве показала отличные результаты. По заказу компании Донстрой были проанализированы ключевые показатели. В итоге, все параметры не превысили нижнего уровня допустимых значений, а некоторые из них оказались в несколько раз ниже предельно допустимой концентрации для столичного региона.

«На территории застройки «Символа» нами была проведена санитарно-гигиеническая оценка участка, измерены уровень шума, химический анализ воздуха, исследована радиационная обстановка, а также уровень электромагнитного излучения», - рассказал Илья Каторгин, ведущий специалист компании EcoStandard group, проводившей исследование.

Так, содержание в воздухе диоксида азота, оксида и диоксида углерода на территории застройки оказалось в 12 с лишним раз меньше предельно допустимой концентрации по Москве. Уровень радиационного фона в 2 раза ниже предельно допустимых значений. Напряженность электрического поля не превышает 5 в/м, при предельно допустимом уровне в мегаполисе 500 в/м. Мощность гамма-излучения соответствует нижней норме радиационной безопасности.

Столь хорошие показатели во многом результат рекультивации почвы перед началом строительства «Символа», а также, благодаря новому парку «Зеленая река», обустроенному на территории квартала. По словам Ильи Каторгина, полученные результаты еще раз подтверждают тот факт, что экологическая обстановка не всегда зависит от локации конкретного участка застройки.

Квартал площадью около 60 га расположен на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта разработана двумя ведущими британскими архитектурными бюро, и предполагает создание полноценной городской среды. Там построены школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений.

Поводом для проверки стал наметившийся за последние несколько лет тренд среди покупателей жилья, для которых стали важны не только внешний вид и качество дома, но и экологическая обстановка вокруг.

