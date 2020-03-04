Здание первой в России конюшни можно арендовать за 1 рубль

На городских аукционах регулярно появляются разнообразные предложения по аренде недвижимости, например, исторические усадьбы и памятники архитектуры. Их можно арендовать на длительный срок и с выгодными условиями по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Сегодня в рамках этой программы на торги выставлена Проездная башня с гауптвахтой, построенная в XVIII веке и входящая в состав Хорошевского конного завода.

Памятник архитектуры, построенный по проекту архитектора Ключарёва, расположен на территории Серебряного бора. Здесь в свое время размещался Хорошевский конный завод, а именно первый конный завод в России, основанный при Иване III.

До наших дней сохранилось только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами и сегодня оно нуждается в реставрации.

Первоначально это была трехъярусная проездная башня, верхние ярусы были выполнены в форме восьмигранника, на третьем был флюгер в виде головы коня. Башня соединялась с корпусами конюшен оградой в каменных столбах. В 1834 году по приказу Николая I здания были переданы под помещения артиллерийских полков, чуть позже деревянные второй и третий ярусы башни убрали.