Здание первой в России конюшни можно арендовать за 1 рубль
На городских аукционах регулярно появляются разнообразные предложения по аренде недвижимости, например, исторические усадьбы и памятники архитектуры. Их можно арендовать на длительный срок и с выгодными условиями по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Сегодня в рамках этой программы на торги выставлена Проездная башня с гауптвахтой, построенная в XVIII веке и входящая в состав Хорошевского конного завода.
Памятник архитектуры, построенный по проекту архитектора Ключарёва, расположен на территории Серебряного бора. Здесь в свое время размещался Хорошевский конный завод, а именно первый конный завод в России, основанный при Иване III.
До наших дней сохранилось только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами и сегодня оно нуждается в реставрации.
Первоначально это была трехъярусная проездная башня, верхние ярусы были выполнены в форме восьмигранника, на третьем был флюгер в виде головы коня. Башня соединялась с корпусами конюшен оградой в каменных столбах. В 1834 году по приказу Николая I здания были переданы под помещения артиллерийских полков, чуть позже деревянные второй и третий ярусы башни убрали.
«Цель программы «рубль за квадрат» при реализации исторической недвижимости это привлечь добросовестных инвесторов к реставрации памятников архитектуры и при этом предоставить выгодные условия для аренды таких объектов. Победителю предстоит в течение пяти лет провести все реставрационные работы, после этого он сможет перейти на льготную арендную ставку в размере 1 рубль за квадратный метр. Примечательно, что для восстановления таких зданий по льготной программе, инвесторам требуется в среднем три года. А вот срок аренды по такой программе составляет 49 лет», - рассказала представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 миллион 86 тысяч рублей. Ознакомиться с подробностями по лоту можно на инвестиционном портале города Москвы.
Отметим, в 2019 году на аренду исторической недвижимости по льготной программе «рубль за квадратный метр» претендовали свыше 200 участников.
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