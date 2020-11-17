Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла в топ-100 по версии Financial Times
Программа Executive MBA Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга по версии газеты Financial Times. Университет занял 93 позицию в общем рейтинге и 48 строчку среди европейских бизнес-школ.
Программа Executive MBA реализуется на базе Высшей школы менеджмента СПбГУ. В 2005 году российский лидер Владимир Путин запустил нацпроект «Образование», в рамках которого поставил задачу создать школу бизнеса мирового уровня для подготовки топ-менеджеров, способных повысить конкурентоспособность страны в условиях XXI века.
«Сегодня признание высокого уровня бизнес-образования в Санкт-Петербургском государственном университете находит отражение в престижных международных аккредитациях и подтверждается рейтингами, где СПбГУ из года в год занимает почетное место в топ-100, соседствуя с лучшими мировыми университетами и школами. В том, что Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла в список лучших по версии Financial Times, заслуга всего преподавательского состава, слушателей и выпускников программы. Благодаря поддержки на государственном уровне мы достойно справились с этой задачей и ставим перед собой новые амбициозные цели», — отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.
Газета Financial Times проводит анализ образовательных программ на основе данных, полученных от бизнес-школ и при опросах выпускников. На итоговое место в рейтинге влияют такие критерии, как средний уровень доходов, рост зарплаты и карьерный рост выпускников в течение трех лет после окончания программы, степень международной академической мобильности, уровень научных исследований в школе, процент преподавателей с ученой степенью и другие. Рейтинги Financial Times являются международным и общепринятым знаком качества программ бизнес-образования.
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