Москва вошла в топ-10 городов мира по человеческому капиталу и городскому планированию

Москва вошла в топ-10 в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE) по человеческому капиталу и городскому планированию. Всего за год российская столица поднялась с 22 места на шестую позицию.

В категории «человеческий капитал» города сравнивали по количеству государтсвенных и частных школ, также бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS. Также учитывалось число иностранных студентов, количество музеев, галерей и театров. Большое внимание уделялось и доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения.

«В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго», - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В категории «городское планирование» в учет берется, например, число пунктов велопроката, показатели застройки, высотных и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение. В данной категории Москва разделила топ-10 с Лондоном, Нью-Йорком и Вашингтоном.