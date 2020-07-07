Москва вошла в топ-10 городов мира по человеческому капиталу и городскому планированию
Москва вошла в топ-10 в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE) по человеческому капиталу и городскому планированию. Всего за год российская столица поднялась с 22 места на шестую позицию.
В категории «человеческий капитал» города сравнивали по количеству государтсвенных и частных школ, также бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS. Также учитывалось число иностранных студентов, количество музеев, галерей и театров. Большое внимание уделялось и доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения.
«В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго», - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В категории «городское планирование» в учет берется, например, число пунктов велопроката, показатели застройки, высотных и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение. В данной категории Москва разделила топ-10 с Лондоном, Нью-Йорком и Вашингтоном.
В этом году Москве удалось также усилить свои позиции в аспектах «социальная сплоченность», «международные связи и имидж» и «окружающая среда», уточнил Ефимов.
Всего рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах мира.
«В этом году Москва заняла 87 место, опередив Дубай, Буэнос-Айрес, Джакарту, Кейптаун и другие мировые города. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик», - рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Всего же города оцениваются по девяти критериям: экономика, управление, человеческий капитал, международные связи социальная сплоченность, технологии, окружающая среда, городское планирование и имидж, транспортная система.
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