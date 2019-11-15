Выход на иностранный рынок. Члены МТПП рассказывают, как это сделать

Московские IT-компании, которые смогли выйти на иностранный рынок, поделились своим опытом с предпринимателями на бизнес-завтраке. Он был организован при участии Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Как пояснил НСН ответственный секретарь Гильдии Даниил Воловиков, такой формат встреч эффективен и популярен среди предпринимателей

«Это формат бизнес-завтрака в уютном месте, где мы собираем по какой-то тематике участников и лидеров рынка. Они презентуют свои какие-то кейсы, рассказывают о своих успехах, о каких-то инновациях своих и делятся опытом», - заметил Воловиков.

На бизнес-завтраке обсудили перспективы выхода за рубеж московских цифровых продуктов. Эта тема оказалась очень востребованной, поскольку у предпринимателей нередко складывается мнение, что для того, чтобы продавать товары или услуги иностранным клиентам, необходимо уехать за границу. Оказалось, что это мнение во многом ошибочно.

«У нас работает механизм консорциумов, когда компании объединяются в общих интересах, чтобы вместе выйти на какой-то рынок. Так гораздо проще. В том числе, так работают у нас в рамках гильдий, поскольку это отраслевые объединения, общественные структуры при МТПП, то компании даже являющиеся сначала конкурентами друг для друга, например, оказывающие примерно одинаковы услуги и примерно одинаковые продукты, в рамках гильдии могут становиться партнёрами», - утверждает ответсек Гильдии Даниил Воловиков.