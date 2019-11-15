Выход на иностранный рынок. Члены МТПП рассказывают, как это сделать
Тема выхода за рубеж московских цифровых продуктов стала основной на бизнес-завтраке, организованной Московской Торгово-Промышленной палаты.
Московские IT-компании, которые смогли выйти на иностранный рынок, поделились своим опытом с предпринимателями на бизнес-завтраке. Он был организован при участии Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Как пояснил НСН ответственный секретарь Гильдии Даниил Воловиков, такой формат встреч эффективен и популярен среди предпринимателей
«Это формат бизнес-завтрака в уютном месте, где мы собираем по какой-то тематике участников и лидеров рынка. Они презентуют свои какие-то кейсы, рассказывают о своих успехах, о каких-то инновациях своих и делятся опытом», - заметил Воловиков.
На бизнес-завтраке обсудили перспективы выхода за рубеж московских цифровых продуктов. Эта тема оказалась очень востребованной, поскольку у предпринимателей нередко складывается мнение, что для того, чтобы продавать товары или услуги иностранным клиентам, необходимо уехать за границу. Оказалось, что это мнение во многом ошибочно.
«У нас работает механизм консорциумов, когда компании объединяются в общих интересах, чтобы вместе выйти на какой-то рынок. Так гораздо проще. В том числе, так работают у нас в рамках гильдий, поскольку это отраслевые объединения, общественные структуры при МТПП, то компании даже являющиеся сначала конкурентами друг для друга, например, оказывающие примерно одинаковы услуги и примерно одинаковые продукты, в рамках гильдии могут становиться партнёрами», - утверждает ответсек Гильдии Даниил Воловиков.
Таким образом, эти компании могут брать совместно крупные заказы, которые поодиночке не потянули бы или выходят на какой-то сложный рынок консорциумом, как члены гильдии МТПП.
Основной задачей недавно образованного департамента цифрового развития, инноваций и инвестиций, стала концентрация всех возможностей МТПП в одном месте.
Помимо коммерческих услуг и бесплатных консультаций, которые предоставляет департамент, он организует мероприятия: стратегические и инвестиционные сессии, круглые столы по различным тематикам и бизнес-завтраки.
«Как правило, отсюда никто не уходит без каких-то новых контактов и каких-то новых друзей, каких-то контрактов и так далее. То есть, это направлено как на информирование, просвещение о новых технологиях», -отметил в беседе с НСН Даниил Воловиков.
Чтобы стать участником бизнес завтрака МТПП необходимо заранее зарегистрироваться. Но члены Гильдии торгово-промышленной палаты имеют преимущество. Они имеют большую базу контактов, они имеют более общее и широкое представление о всех возможностях. В итоге эти преференции помогают им становиться лидерами в своей индустрии.
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