МТПП поддержала создание гильдии операторов и разработчиков
Московская торгово-промышленная палата поддержала инициативу компаний инфраструктурного сектора по созданию гильдии операторов и разработчиков инфраструктурных проектов.
Как рассказала председатель новой гильдии Анна Краснова – Роттман, этот шаг направлен на консолидацию профессионального сообщества и на оказание системной поддержки инвестиционных проектов, инициированных частным бизнесом
«Мы очень рассчитываем на поддержку МТПП по взаимодействию с органами власти, с отраслевым сообществом, в рамках реализации инфраструктурных проектов», - сообщила она.
Уже в ближайшее время новая гильдия планирует подготовить и широко представить ряд тестовых транспортных проектов и проектов градостроительного развития.
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