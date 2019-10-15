МТПП поддержала создание гильдии операторов и разработчиков

Московская торгово-промышленная палата поддержала инициативу компаний инфраструктурного сектора по созданию гильдии операторов и разработчиков инфраструктурных проектов.

Как рассказала председатель новой гильдии Анна Краснова – Роттман, этот шаг направлен на консолидацию профессионального сообщества и на оказание системной поддержки инвестиционных проектов, инициированных частным бизнесом

«Мы очень рассчитываем на поддержку МТПП по взаимодействию с органами власти, с отраслевым сообществом, в рамках реализации инфраструктурных проектов», - сообщила она.

Уже в ближайшее время новая гильдия планирует подготовить и широко представить ряд тестовых транспортных проектов и проектов градостроительного развития.

