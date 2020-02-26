«Всадников» из панорамы «Бородинская битва» отреставрируют
Объявлен конкурс на реставрацию фрагмента «Всадники» панорамы «Бородинская битва». Прием заявок будет осуществляться до 4 марта текущего года, уточняется на Портале поставщиков. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,490 тыс рублей.
Панорама Францо Рубо «Бородино» была им написана в 1911- 1912 годах и стала для него третьей батальной панорамной картиной. После пожара 1967 года, когда сторонники Культурной революции в Китае облили полотно самовоспламеняющейся жидкостью, значительная часть исторического наследия существенно пострадала - порядка 60% картины. «Всадники» является одним из четырех уцелевших фрагментов.
Заказчиком работ выступает ГКУ столицы «Технический центр Департамента культуры города Москвы».
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