«Всадников» из панорамы «Бородинская битва» отреставрируют

Объявлен конкурс на реставрацию фрагмента «Всадники» панорамы «Бородинская битва». Прием заявок будет осуществляться до 4 марта текущего года, уточняется на Портале поставщиков. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,490 тыс рублей.

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Панорама Францо Рубо «Бородино» была им написана в 1911- 1912 годах и стала для него третьей батальной панорамной картиной. После пожара 1967 года, когда сторонники Культурной революции в Китае облили полотно самовоспламеняющейся жидкостью, значительная часть исторического наследия существенно пострадала - порядка 60% картины. «Всадники» является одним из четырех уцелевших фрагментов.

Заказчиком работ выступает ГКУ столицы «Технический центр Департамента культуры города Москвы».

Ранее НСН сообщала, что Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на продажу часть флигеля доходных домов Баскакова на Знаменке. Здание построено в 1911 году и расположено в Хамовниках.

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ФОТО: pixabay.com
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