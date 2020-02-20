Конкуренция за объекты недвижимости в Москве выросла в 2,5 раза

Показатель средней конкуренции на торгах по продаже объектов столичной недвижимости за три года вырос более чем в 2,5 раза. Об этом заявили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

В 2016 году на один лот претендовали в среднем пять участников, в 2019 году – уже 13, свидетельствуют данные столичных властей.

По словам руководителя городского Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, повысить интерес инвесторов удалось за счёт дополнительных способов реализации имущества. Объекты, которые не удалось реализовать через открытый аукцион на повышение цены, стали предлагать в форматах публичного предложения, а также без объявления цены. В первом случае лот можно выкупить по цене до 50% от первоначальной. Второй вариант позволяет купить объект по цене покупателя, а не продавца.

На объекты, продающиеся посредством публичного предложения, обычно претендуют шесть участников. Лоты без объявленной цены привлекают до 40 претендентов, рассказал Щербаков.

