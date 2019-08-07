Врачи перинатальных центров рассказали о преимуществах медтехники «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил новую серию отзывов от руководителей медучреждений об эксплуатации установленной медтехники.

В период с 2016 по 2018 год в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Северо-Западном, Центральном, Северо-Кавказском, Дальневосточном, Приволжском и других федеральных округах было установлено свыше 1,5 тысячи единиц техники «Швабе».

Так, например, в Республике Бурятия был оборудован Республиканский перинатальный центр. Как отметила и.о. главного врача ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ» д.м.н. Лилия Алексеева, неонатальное оборудование от «Швабе» позволяет оказывать своевременную и качественную помощь.

«За время эксплуатации эта техника стала настоящим подспорьем в непростой, ответственной работе центра», – сказала она.

Главный врач перинатального центра на базе Клинической больницы № 1 в Смоленске Сергей Крюковский в свою очередь отметил, что благодаря технике и оперативной поддержке сервисного центра «Швабе» специалисты могут в бесперебойном режиме выполнять весь необходимый комплекс мер по родовспоможению.

«Мы принимаем до 130 пациентов, включая 50 беременных женщин, 50 рожениц и 30 ослабленных новорожденных – это малыши с экстремально низкой массой тела. Для их выхаживания сейчас используется российская техника, в том числе инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции легких, преимущественно поставленные Холдингом “Швабе”», — рассказал главный врач смоленского перинатального центра.

Эксплуатация техники «Швабе» повышает выживаемость детей, заявил главный врач Республиканского перинатального центра в Петрозаводске Евгений Тучин.

«В своей работе мы имеем дело с грудничками и это, несомненно, накладывает большую ответственность. Профессионализм и оперативность в принятии верного решения здесь играют ключевую роль – в этом современному врачу очень помогают технологии, специализированное оборудование. К счастью, сегодня мы обладаем достаточным количеством высокотехнологичных медицинских аппаратов, в том числе используем технику “Швабе”, которая создается в России», — отметил он.

Наибольший процент установленного в российских медучреждениях оборудования от холдинга «Швабе» составляет накозно-дыхательное оборудование, а также инкубаторы для интенсивной терапии и транспортировки новорожденных ИТН-01 и ИДН-03.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, для холдинга важно тесное сотрудничества с медперсоналом на всех этапах реализации программы Минздрава России по оснащению перинатальных центров.

«От мнения действующих врачей напрямую зависит развитие производства медтехники. Мы стараемся поддерживать диалог на всех этапах – от процесса разработки до внедрения и применения нашего оборудования в клинической практике», — сказал он.

Напомним, что холдинг «Швабе» поставляет продукцию во все субъекты Российской Федерации, а также в несколько десятков стран мира.

