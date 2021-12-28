Власти Москвы продают нежилое помещение свободного назначения в центре столицы

На одно из помещений в историческом комплексе домов страхового общества «Россия» городские власти объявили аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения.

Это чердак дома 6/1, строение 1 по Сретенскому бульвару. Его площадь 107 кв. м. Начальная стоимость помещения немногим более 13 млн рублей. Приём заявок будет открыт до 13 января следующего года. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике города Москвы.



Городские власти предъявляют определённые требования к будущему владельцу. В документах, связанных с этим лотом, подчёркивается, что вся деятельность, связанная с реконструкцией, охраной, сохранением и использованием помещения, должна быть согласована с департаментом культурного наследия города Москвы.

Комплекс зданий страхового общества «Россия», а именно два корпуса доходных домов, были построены в Москве на рубеже 19-20 веков. В 18 веке здесь находился старый почтамт. Потом, в конце 19 века, тут работал народный театр «Скоморох». После его закрытия страховое общество «Россия» решило строить здесь доходный дом. Работу над проектом доверили молодому архитектору – Николаю Проскурнину, который ранее спроектировал Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге.



Строительство продолжалось почти три года. В итоге получились два дома с фасадами в духе позднего итальянского ренессанса с вензелями страхового общества «Россия». До наших дней дошла кованая ограда между корпусами.

Здесь находятся просторные комнаты с потолками высотой до четырех метров. Сложная система вентиляции предусматривала подогрев, фильтрацию и увлажнение воздуха. В подвале дома есть артезианская скважина, которая обеспечивала жильцов чистой водой. В каждом подъезде были электрические лифты. Здесь имелась собственная телефонная станция. Для автономной электростанции, которая обеспечивала светом, энергией и горячей водой все 148 квартир, в одном из подвалов хранили нефть. Сегодня дома тоже остаются жилыми, а часть помещений сдаётся под офисы.

