Власти Москвы ожидают рост числа самозанятых на рынке закупок малого объёма

Количество самозанятых, участвующих в закупках малого объема через портал поставщиков, приблизилось к 15 тысячам человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«1,5 тысяч контрактов на портале поставщиков заключили физические лица с начала этого года. При этом чаще всего учреждения закупали у них хозяйственные товары, услуги по преподавательской деятельности, услуги по привлечению в качестве членов жюри на мероприятия. В связи с введением специального налогового режима для самозанятых многие предпочтут использовать портал поставщиков как инструмент для своего бизнеса, количество таких закупок будет расти», - отметил Владимир Ефимов.

«На портале поставщиков для участия в закупках малого объема самозанятые граждане регистрируются как физические лица, это касается не только столицы, но и регионов», - пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Больше всего зарегистрированных на портале физических лиц – 9 тысяч – проживают в Москве. При этом активна на рынке малых закупок не только столица. На втором месте идет Московская область, где зарегистрированы 2 тысячи человек, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где две сотни человек участвуют в закупочных процедурах через портал поставщиков. Также активность демонстрируют самозанятые из Нижегородской, Саратовской, Тульской, Ростовской, Калужской, Владимирской областей, а также Краснодарского края», - пояснил Геннадий Дёгтев.

Чтобы самозанятые граждане могли работать в автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков», необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на портале в качестве физического лица, получив доступ ко всем размещенным на портале закупкам.

Специальный налоговой режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Нововведение предусматривает, что статус налогоплательщика смогут получить граждане России, которые осуществляют профессиональную деятельность без привлечения наемных работников. После этого они смогут отчислять от 4 до 6 процентов от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог».

