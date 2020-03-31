Власти Москвы организовали 3D-туры по недвижимости для инвесторов
У участников городских торгов по объектам недвижимости появилась возможность осмотреть лоты в 3D-формате на инвестиционном портале города Москвы. Такая опция доступна уже для 700 объектов, в том числе для земельных участков — например, в карточке лота в Южном Бутово.
Виртуальные туры позволяют участникам торгов сэкономить время и составить представление об объекте без его посещения. По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, возможность предварительного виртуального осмотра — один из факторов увеличения средней конкуренции на аукционах по аренде и продаже объектов столичной недвижимости.
В ближайшее время будут подготовлены 3D-туры ещё для 700 лотов.
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