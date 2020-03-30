Власти ищут инвестора для строительства культурного центра в Южном Бутово

Столичный Департамент по конкурентной политике выставил на торги земельный участок площадью свыше 2 тысяч кв. метро в Южном Бутово, предназначенный под строительство культурно-досугового центра. Соответствующий лот размещён на инвестиционном портале Москвы.

Стартовая цена лота — годовая арендная плата в размере 2,7 миллиона рублей. Открытый аукцион пройдёт 23 апреля, заявки по нему принимаются до 20 апреля.

По условиям торгов, победитель получит право заключить договор аренды на 2 года и 8 месяцев. Инвестор построит общественный комплекс с кинотеатром, галереями, библиотекой.

