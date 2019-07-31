Власти Москвы объявили конкурс на обследование парка «Москворецкий»

О предстоящей закупке на разработку положения об особо охраняемой природной территории «Москворецкий» рассказал представитель заказчика в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором встречи заказчика и потенциальных исполнителей контракта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Начальная цена контракта – 124 миллиона рублей.

Учитывая специфику необходимых для выполнения работ, в качестве способа определения победителя выбран электронный конкурс, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Именно электронный конкурс устанавливает требования не только к ценовому предложению участника, но и к его квалификации, аналогичному опыту работы. Таким образом, цена при выборе победителя будет влиять на 60 процентов, от остальных факторов будет зависеть 40 процентов успеха победы в конкурсе. Учитывая такие требования, закупка вызовет умеренный интерес бизнеса», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Победителю электронного конкурса предстоит сформировать материалы по итогам натурного обследования территории более трех тысяч гектаров Москворецкого парка, подтвердил начальник управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Павел Емельянов.

«Победителю надо провести анализ собранных данных, подготовить проектные решения по зонированию территории. Всё это будет использоваться для подготовки положений об особо охраняемой природной территории, к которым уже сейчас относится природно-исторический парк "Москворецкий"», - уточнил Павел Емельянов.

Природно-историческому парку Москворецкий в 1998 году уже присвоен статус особо охраняемой природной территории. Летом прошлого года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предстоящая процедура предусматривает адаптацию существующих положений под новые требования законодательства.

Природно-исторический парк «Москворецкий» выделяется среди прочих особо охраняемых природных территорий столицы не только размерами, но и ландшафтным, растительным разнообразием, отметил директор дирекции Москворецкий государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» Леонид Хрунов.

«Парк "Москворецкий" является одним из самых крупных природно- исторических парков, находясь сразу в двух административных округах столицы – ЗАО и СЗАО. Его площадь превышает 3 тысячи гектаров. Парк отличается наибольшим ландшафтным разнообразием, включая суходольные и пойменные луга вдоль русла Москвы-реки, лесные массивы, представленные сосновыми и смешанными насаждениями. Уникальная природа парка "Москворецкий" позволяет сохранить популяцию многих видов животных, занесенных в Красную книгу города Москвы», - подчеркнул Леонид Хрунов.

