Власти Москвы фиксируют повышенный интерес к торгам по недвижимости

Интерес к аукционам по городской недвижимости в Москве вырос в три раза по сравнению с уровнем, отмечавшимся до введения ограничений из-за коронавируса. Об этом заявили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Электронные земельно-имущественные торги в Москве возобновились с 20 мая. Средняя конкуренция на них составляет шесть участников на лот против пяти в начале года. При этом некоторые объекты городской недвижимости собрали рекордное количество заявок — от 18 до 20.

Как рассказала представитель московского Департамента по конкурентной политике Наталья Богатова, самые популярные лоты располагаются в Северном и Северо-Западном районах столицы. «Рекордсменом» стал объект площадью 1-3 кв. метра на улице Расплетина, реализованный через публичное предложение. Он собрал 25 заявок и был реализован за 11,5 миллионов рублей.

По словам Богатовой, 22 заявки пришло на покупку помещения площадью 15,6 кв. метров по улице Берзарина, 18 заявителей претендовали на помещение площадью 57,6 квадратных метра на Беломорской улице.

В настоящий момент на городские земельно-имущественные торги выставлены свыше пяти тысяч объектов недвижимости. Они представлены на инвестиционном портале города Москвы.

