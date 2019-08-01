В Зеленограде станет проще парковаться у дома

Машино-места, выставленные на электронные торги, представили жителям Зеленограда во время встречи московских властей со столичными владельцами.

Организатором мероприятия выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Презентационная встреча в ЗелАО носила информационно-консультационный характер и прошла в одном из пяти паркингов округа, где автовладельцы могут напрямую у города приобрести машино-места.

Проведение подобных встреч помогает информировать жителей города о таких сделках, а также организовывать качественную обратную связь с населением, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Прошедшая открытая встреча в Зеленограде показала, что такой формат мероприятия может быть интересен автовладельцам. Помимо того, что они получили профессиональную консультацию специалистов, у них была возможность наглядно ознакомиться с выставленными на аукцион объектами. Напомню, что в настоящее время в этом административном округе на торги выставлены 725 городских машино-мест», — уточнил Дёгтев.

Встреча оказалась полезной, разговор — конструктивным, поделился своими впечатлениями житель близлежащего к паркингу с выставленными на торги машино-местами многоквартирного дома Игорь Валенков.

«Про мероприятие узнал из обычного объявления, вывешенного у подъезда, и поначалу скептически отнесся к этому, но все-таки решил прийти. На встрече понял, что покупка машино-места у города имеет много плюсов, и как житель дома, расположенного рядом с паркингом, даже имею преимущественное право, а электронные торги - это совсем не страшно. В общем, пришел не зря», — резюмировал Валенков.

Следующая встреча с автовладельцами Зеленограда пройдет 5 августа 2019 года в Управе района Старое Крюково. Подобные встречи пройдут и в других районах столицы, где в продаже есть машино-места. Чтобы не пропустить, зарегистрируйтесь по ссылке и получите персональное приглашение.

