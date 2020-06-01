В Зеленограде предлагают в аренду 12 помещений по льготной ставке

«Как показывает практика, на подобные объекты претендуют в среднем по семь участников. Все представленные лоты расположены в одном из самых развивающихся районов Москвы. А предложенные льготные условия аренды позволят инвесторам найти самый выгодный вариант для своего бизнеса», - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подавляющая часть предложений для малого и среднего бизнеса доступно в районе Старое Крюково – четыре коммерческих предложения. Три лота доступны в Районе Крюково и по два помещения – в районах Матушкино и Савёлки, а также один объект – в районе Силино.

Подробнее узнать о лотах можно на Инвестиционном портале города Москвы. Организатором торгов является департамент города Москвы по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что всего для бизнеса в Москве на торги по аренде выставили более 200 объектов недвижимости.



