В Зеленограде объявлен аукцион на три машино-места

Департамент по конкурентной политике Москвы выставил на продажу три машино-места в районе Крюково Зеленоградского административного округа. Первое находится по адресу: Зеленоград, корпус 2021. Площадь машино-места составляет 20,2 квадратных метров. Стартовая стоимость лота – 613 тысяч рублей.

Второе машино-место площадью 12,9 квадратных метров, адрес: город Зеленоград, корпус 2025. Начальная цена – 460 тысяч рублей.

Третье машино-место площадью 13,2 квадратных метров также расположено по адресу: город Зеленоград, корпус 2025. Начальная цена – 470 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 29 августа 2019 года. Аукционы состоятся 3 сентября. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машиномест».

