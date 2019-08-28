В Зеленограде объявлен аукцион на три машино-места
Департамент по конкурентной политике Москвы выставил на продажу три машино-места в районе Крюково Зеленоградского административного округа. Первое находится по адресу: Зеленоград, корпус 2021. Площадь машино-места составляет 20,2 квадратных метров. Стартовая стоимость лота – 613 тысяч рублей.
Второе машино-место площадью 12,9 квадратных метров, адрес: город Зеленоград, корпус 2025. Начальная цена – 460 тысяч рублей.
Третье машино-место площадью 13,2 квадратных метров также расположено по адресу: город Зеленоград, корпус 2025. Начальная цена – 470 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в торгах завершится 29 августа 2019 года. Аукционы состоятся 3 сентября. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машиномест».
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