В СВАО Москвы высадят 32 тысячи квадратных метров газона
В Северо-восточном округе Москвы планируют высадить и восстановить более 30 тысяч квадратных метров газона. Об этом стало известно после представления совместной закупки, заказчиков которой стал «Жилищник района Отрадное». Организатором мероприятия выступил московский департамент по конкурентной политике.
Как заявил Геннадий Дёгтев, победителю конкурса предстоит провести работы на четырех гектарах.
Исполнитель должен будет произвести ремонт и замену 14,6 тысяч кв. мметров асфальтобетонного покрытия, пять тысяч погонных метров бордюрного камня и установить сотни малых архитектурных форм: уличные светильники, лавочки, урны. Также отмечается, что работы проведут в трех районах: Бибирево, Отрадное и Лианозово.
В свою очередь начальник отдела закупок ГБУ «Жилищник района Отрадное» Наталья Зимина отметила, что на вышеуказанных территориях планируется высадить или восстановить 32 тысячи квадратных метров газона, посадить тысячи кустарников, оформить 980 «квадратов» цветников. Цена контракта оценена в 122,5 млн рублей.
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