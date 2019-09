В России впервые выступит дирижер Рейнгард Гёбель

3 октября 2019 года в Большом зале «Зарядья» впервые в России выступит известный немецкий режиссер Рейнгард Гёбель. Один из крупнейших специалистов в области исторического исполнительства, основатель легендарного ансамбля Musica Antiqua в «Зарядье» встанет за пульт оркестра Pratum Integrum.

Зрителей ожидают Бранденбургские концерты №1-3 Баха и сюита «Музыка на воде» Генделя. В свое время Гёбеля называли «провокатором» и «барочным панком». Запись Бранденбургских концертов Баха, созданная им с Musica Antiqua Köln в 1986-87 годах, произвела эффект, сравнимый с выходом альбома Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (как если бы Sex Pistols были барочниками).

Дирижера обвиняли в том, что мелодию Баха принесли в жертву ритму, резким акцентам и безудержно быстрому темпу. Тем не менее в 2017 году в Лейпциге Гёбелю вручили Медаль Баха за выдающиеся заслуги в области интерпретации композитора.

Сам дирижер и по сей день отстаивает свои неординарные взгляды на исполнение барочной музыки, часто выступает с лекциями, проводит мастер-классы. Два года назад с ансамблем «Берлинские солисты барокко» Гёбель еще раз записал Бранденбургские концерты. Альбом завоевал премию Opus Klassik.