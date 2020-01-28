В районе Южное Бутово построят детский сад

Двухэтажное здание площадью 986 квадратных метров, расположенное в Южном Бутове, выставлено на торги по программе льготной аренды. Победителю аукциона предстоит отремонтировать здание и исполнить все требования программы Правительства Москвы. После этого он сможет претендовать на льготную ставку аренды 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Сам договор будет заключен с инвестором на 49 лет.

Лот расположен на Краснолиманской улице, дом 19Б. Ближайшие станции метро – «Улица Скобелевская» и «Бульвар Дмитрия Ушакова».

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что здание находится в районе с одной из самых больших в Москве площадей жилого фонда, рассказал.

«Южное Бутово – одна из самых развитых среди ближайших к МКАД локаций. Само здание расположено между многоквартиным домом и частным сектором и не имеет в непосредственной близости аналогичных образовательных учреждений. В таких условиях вложение может оказаться очень выгодным для инвестора. Стартовая цена объекта составила 3,7 миллиона рублей», – уточнил Иван Щербаков.

Подать заявку на участие в торгах можно до 31 января. Победитель станет известен уже 7 февраля.Сейчас на городские торги на льготных условиях выставлено три здания.

Напомним, что льготная программа действует в столице с 2012 года, за это время было реализовано 34 объекта. Льготную ставку «рубль за квадрат» получают инвесторы, победившие в городском аукционе за право аренды здания или помещения, которые требуют проведения каких-либо дополнительных строительно-монтажных работ, и выполнившие все условия.

