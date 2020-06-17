В Новосибирской области предложили скорректировать федеральное законодательство в сфере ЖКХ

По словам первого вице-спикера, сложившееся положение обусловлено тем, что в соответствии с действующим законодательством сбор и вывоз ЖБО не является регулируемым видом деятельности, а относится к конкурентному виду услуг. Это порождает ситуации, при которых организации, осуществляющие услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов и преследующие цель – извлечение прибыли, необоснованно увеличивают тарифы на указанную услугу. Так, например, в Новосибирской области размер платы за указанную услугу увеличился в 2020 году в сравнении с 2019 годом более чем в два раза.

«Единственный путь для решения существующей проблемы - отнести услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальным, - подчеркнул Андрей Панфёров.

Он добавил, что данные шаги возможны только путем внесения изменений в нормативные правовые акты федерального уровня. В этой связи подготовлен соответствующий проект обращения Законодательного Собрания к Председателю Правительства Российской Федерации и к Председателю Государственной Думы. Проект разрабатывался при участии министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

