В Новосибирской области предложили скорректировать федеральное законодательство в сфере ЖКХ

Депутаты комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам выступили с инициативой отнести вывоз жидких бытовых отходов в разряд коммунальных услуг. Они намерены обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
По словам первого заместителя председателя Законодательного Собрания Андрея Панфёрова, данный вопрос был поднят из-за многочисленных обращений граждан.

«Хотелось бы подчеркнуть, что проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов, характерна не только для Новосибирской области, но и для многих регионов нашей страны. Речь идёт о ситуации, связанной с увеличением размера платы за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов», - отметил он.

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По словам первого вице-спикера, сложившееся положение обусловлено тем, что в соответствии с действующим законодательством сбор и вывоз ЖБО не является регулируемым видом деятельности, а относится к конкурентному виду услуг. Это порождает ситуации, при которых организации, осуществляющие услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов и преследующие цель – извлечение прибыли, необоснованно увеличивают тарифы на указанную услугу. Так, например, в Новосибирской области размер платы за указанную услугу увеличился в 2020 году в сравнении с 2019 годом более чем в два раза.

«Единственный путь для решения существующей проблемы - отнести услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальным, - подчеркнул Андрей Панфёров.

Он добавил, что данные шаги возможны только путем внесения изменений в нормативные правовые акты федерального уровня. В этой связи подготовлен соответствующий проект обращения Законодательного Собрания к Председателю Правительства Российской Федерации и к Председателю Государственной Думы. Проект разрабатывался при участии министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Новосибирский области
ТЕГИ:Законодательное СобраниеНовосибирская Область
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