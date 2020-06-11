В Новосибирской области приняли закон о волонтерах

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли во втором чтении Закон Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере добровольчества (волонтерства)».

По словам зампредседателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгения Подгорного, закон был рекомендован к принятию, так как в сложившейся эпидемиологической ситуации деятельность волонтеров приобретает все большее значение.

«Наш региональный закон не только даст серьезную оценку заслугам волонтеров, но и обеспечит системную поддержку волонтерским проектам, которые решают различные проблемы в социальной жизни общества. Волонтерское движение очень важно, нужно и востребовано у нас в регионе. Считаю, что этот закон даст толчок в популяризации и привлечении новых людей в добровольчество», – заявил он.

Евгений Подгорный также отметил, что волонтерская работа в регионе ведется сразу по нескольким направлениям, среди которых: событийное, социальное, медицинское, экологическое. Кроме того, добровольцы взяли на себя оказание помощи гражданам, находящимся в вынужденной изоляции, пожилым, многодетным, нуждающимся в поддержке. Новый закон о деятельности волонтеров позволит сделать эту работу нормой общественной жизни.



